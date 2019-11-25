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Ущерб от пожара дачи писательницы Зифы Кадыровой составил 3 млн рублей

09:48, 25.11.2019
Ущерб от пожара дачи писательницы Зифы Кадыровой составил 3 млн рублей
Фото: из личного архива Зифы Кадыровой

Предварительный ущерб от пожара дачи Зифы Кадыровой составил 3 миллиона рублей. Дачный дом, баня и веранда не были застрахованы от несчастных случаев.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования, сообщает портал vestikamaza.ru.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах произошел пожар на даче татарской писательницы Зифы Кадыровой. В огне погибли ее рукописи и материалы для новой книги. Площадь пожара составила 78 кв.м.

Общество Татарстан
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