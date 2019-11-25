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В Казани снизилась бытовая преступность на 25%

09:46, 25.11.2019
В Казани снизилась бытовая преступность на 25%
Фото: pixabay.com

В этом году в Казани более чем на 25% сократилась бытовая преступность, в том числе на 15% снизилось число тяжких преступлений — убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, совершенные на бытовой почве.

Также уменьшилось количество случаев изнасилований, преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, квартирных краж, угонов, вымогательств и хулиганств. Как подчеркнули в пресс-службе мэрии Казани, доля уличных преступлений в городе сократилась и достигла минимума за последние четыре года. Отмечается и снижение «пьяной» преступности

При этом число мошенничеств, совершенных дистанционным способом, увеличилось на 35%, а количество краж со счетов горожан — в 3 раза.

Происшествия Татарстан
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