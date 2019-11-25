Исследование: каждый десятый россиянин хочет остаться бездетным

«Левада-центр» провел опросил жителей России о том, сколько детей они планируют родить. Более четверти опрошенных (27%) заявили, что собираются иметь только одного ребенка. Половина граждан ответили, что родили бы двоих и более детей. Такие данные публикует «Интерфакс».

Опрос проходил среди женщин до 45 лет и мужчин до 55 лет. Судя по результатам, почти каждый десятый житель России не собирается становиться родителем. Затруднились ответить, сколько детей планируют завести, 7% респондентов.

При этом мужчины чаще, чем женщины, хотели бы иметь пять и более детей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани беби-бум одолел миграцию — столица РТ пятый год прирастает за счет рождаемости.