Журналисты назвали восемь сотрудников ГРУ, причастных к отравлению болгарского предпринимателя

Журналисты-расследователи назвали имена восьми человек якобы причастных к отравлению предпринимателя из Болгарии Емельяна Гебрева. Утверждается, что все они являются офицерами ГРУ.

Согласно данным совместного расследования группы Bellingcat, российского издания The Insider и немецкого Spiegel, в операции участвовал Сергей Федотов (настоящее имя — Денис Сергеев), которого также считают причастным к отравлению Скрипалей.

Журналисты считают, что в убийстве Гербева также использовался яд «Новичок». Предприниматель был отравлен в 2015 году.

Кроме Федотова к отравлению болгарского предпринимаетля причастны Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов), уверены авторы расследования.