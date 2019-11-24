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Блумберг официально объявил о выдвижении в президенты США

19:55, 24.11.2019
Блумберг официально объявил о выдвижении в президенты США
Фото: twitter.com/mikebloomberg

Медиамагнат Майкл Блумберг официально объявил о намерении составить конкуренцию Дональду Трампу на ближайших президентских выборах.

Бывший мэр Нью-Йорка и основатель агентства Bloomberg счтает себя достойным кресла президента благодаря «уникальному опыту в бизнесе, руководстве и благотворительности».

«Я баллотируюсь в президенты, чтобы нанести поражение Дональду Трампу и восстановить Америку», — написал Блумберг в Twitter.

77-летний Блумберг с 2002 по 2013 год занимал должность мэра Нью-Йорка. Миллиардер считается одним из богатейших людей США. Согласно последним оценкам журнала Forbes, его состояние превышает $54 млрд.

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