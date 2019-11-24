Блумберг официально объявил о выдвижении в президенты США
Медиамагнат Майкл Блумберг официально объявил о намерении составить конкуренцию Дональду Трампу на ближайших президентских выборах.
Бывший мэр Нью-Йорка и основатель агентства Bloomberg счтает себя достойным кресла президента благодаря «уникальному опыту в бизнесе, руководстве и благотворительности».
«Я баллотируюсь в президенты, чтобы нанести поражение Дональду Трампу и восстановить Америку», — написал Блумберг в Twitter.
I’m running for president to defeat Donald Trump and rebuild America.— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) 24 ноября 2019 г.
I believe my unique set of experiences in business, government, and philanthropy will enable me to win and lead.
Join our team: https://t.co/7ezlUeouqH pic.twitter.com/IyOeS3aWaF
77-летний Блумберг с 2002 по 2013 год занимал должность мэра Нью-Йорка. Миллиардер считается одним из богатейших людей США. Согласно последним оценкам журнала Forbes, его состояние превышает $54 млрд.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым