Блумберг официально объявил о выдвижении в президенты США

Медиамагнат Майкл Блумберг официально объявил о намерении составить конкуренцию Дональду Трампу на ближайших президентских выборах.

Бывший мэр Нью-Йорка и основатель агентства Bloomberg счтает себя достойным кресла президента благодаря «уникальному опыту в бизнесе, руководстве и благотворительности».

«Я баллотируюсь в президенты, чтобы нанести поражение Дональду Трампу и восстановить Америку», — написал Блумберг в Twitter.

I’m running for president to defeat Donald Trump and rebuild America.



I believe my unique set of experiences in business, government, and philanthropy will enable me to win and lead.



Join our team: https://t.co/7ezlUeouqH pic.twitter.com/IyOeS3aWaF — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) 24 ноября 2019 г.

77-летний Блумберг с 2002 по 2013 год занимал должность мэра Нью-Йорка. Миллиардер считается одним из богатейших людей США. Согласно последним оценкам журнала Forbes, его состояние превышает $54 млрд.