Власти Китая решили ужесточить наказание за кражу интеллектуальной собственности

В Китае приступили к урегулированию торговой войны с США. Власти страны спустили в регионы рекомендации по ужесточению наказания за кражу интеллектуальной собственности.

Предполагается, что количество преступлений в сфере промышленного шпионажа снизится к 2022 году, передает Bloomberg. В то же время пострадавшим компаниям облегчат процедуру получения компенсации.

Кража интеллектуальной собственности стала триггером торговой войны между США и Китаем. Американские компании пролоббировали повышение торговых пошлин в ответ на копирование китайскими гигантами передовых технологий. Переговоры Вашингтона и Пекина ни к чему не привели, и США перешли к таможенному инструменту.

Ранее сообщалось, что ущерб от конфронтации США и Китая только в индустрии бытовой электроники составил в $10 млрд.

