Назван ущерб от торговых войн США и Китая

Увеличение пошлин со стороны Китая и США, которые были введены с лета прошлого года, принесли индустрии бытовой электроники ущерб в размере $10 млрд.

Как сообщил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро, минимум $1 млрд от всей суммы пришлись на связанную с 5G-сетями продукцию.

Напомним, эскалация торгового конфликта между США и Китаем произошла в конце августа, когда Китай объявил о введении дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом $75 млрд в год. Пошлины вводятся с 1 сентября и 15 декабря в ответ на решение США ввести пошлины на китайскую электронику объемом $300 млрд.