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Шнуров допустил смену фронтмена группы «Ленинград»

11:46, 11.11.2019
Шнуров допустил смену фронтмена группы «Ленинград»
Фото: realnoevremya.ru

Музыкант Сергей Шнуров не исключил смену солиста группы «Ленинград».

«Я могу представить, как я руковожу человеком, потому что фактически я режиссер», — сказал он в интервью ведущей программы «Просто о сложном» Софико Шеварднадзе.

Также рокер допустил, что музыканты группы в будущем могут объединиться в группу с условным названием «Ленинград-2».

Напомним, в марте Шнуров объявил о прощальном туре коллектива. Финальный концерт прошел 12 октября в Санкт-Петербурге. Шнуров также признался, что, может быть, когда-нибудь соберет «Ленинград», но это будет нескоро.

ОбществоКультура
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