В Казани скончался профессор КНИТУ-КХТИ Александр Кирпичников
Сегодня стало известно о смерти профессора КНИТУ-КХТИ, завкафедрой интеллектуальных систем и управления информационными ресурсами вуза Александра Кирпичникова. Трагическое известие сообщает «Татар-информ» со ссылкой на коллег Кирпичникова.
Смерть профессора наступила накануне вечером. Кирпичников скончался у себя дома в возрасте 65 лет.
Похороны профессора назначены на завтра.
Ранее в Казани скончался бывший председатель Госкомитета ТАССР по труду и социальным вопросам.Общество Татарстан
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