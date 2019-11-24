В Казани скончался профессор КНИТУ-КХТИ Александр Кирпичников

Сегодня стало известно о смерти профессора КНИТУ-КХТИ, завкафедрой интеллектуальных систем и управления информационными ресурсами вуза Александра Кирпичникова. Трагическое известие сообщает «Татар-информ» со ссылкой на коллег Кирпичникова.

Смерть профессора наступила накануне вечером. Кирпичников скончался у себя дома в возрасте 65 лет.

Похороны профессора назначены на завтра.

Ранее в Казани скончался бывший председатель Госкомитета ТАССР по труду и социальным вопросам.