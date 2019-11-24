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В Казани скончался профессор КНИТУ-КХТИ Александр Кирпичников

14:34, 24.11.2019 1
В Казани скончался профессор КНИТУ-КХТИ Александр Кирпичников
Фото: wikipedia.org / Kazaneer

Сегодня стало известно о смерти профессора КНИТУ-КХТИ, завкафедрой интеллектуальных систем и управления информационными ресурсами вуза Александра Кирпичникова. Трагическое известие сообщает «Татар-информ» со ссылкой на коллег Кирпичникова.

Смерть профессора наступила накануне вечером. Кирпичников скончался у себя дома в возрасте 65 лет.

Похороны профессора назначены на завтра.

Ранее в Казани скончался бывший председатель Госкомитета ТАССР по труду и социальным вопросам.

Общество Татарстан
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