В Ростове-на-Дону из-за смерти второго пилота самолет совершил экстренную посадку

В Ростове-на-Дону совершил экстренную посадку самолет, выполнявший рейс из Москвы в Анапу. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия второго пилота.

Как сообщает «Интерфакс», командир лайнера связался с диспетчерами ростовской воздушной гавани и доложил о плохом самочувствии второго пилота. Самолету была предоставлена приоритетная посадка в аэропорту «Платов».



После приземления второй пилот был передан в руки медиков. Однако, по данным издания, спасти его не удалось.



Ранее в Казани произвел экстренную посадку самолет Екатеринбург — Москва.