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В Ростове-на-Дону из-за смерти второго пилота самолет совершил экстренную посадку

12:05, 24.11.2019
В Ростове-на-Дону из-за смерти второго пилота самолет совершил экстренную посадку
Фото: pixabay.com

В Ростове-на-Дону совершил экстренную посадку самолет, выполнявший рейс из Москвы в Анапу. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия второго пилота.

Как сообщает «Интерфакс», командир лайнера связался с диспетчерами ростовской воздушной гавани и доложил о плохом самочувствии второго пилота. Самолету была предоставлена приоритетная посадка в аэропорту «Платов».

После приземления второй пилот был передан в руки медиков. Однако, по данным издания, спасти его не удалось.

Ранее в Казани произвел экстренную посадку самолет Екатеринбург — Москва.

Происшествия
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