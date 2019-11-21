В Казани произвел экстренную посадку самолет Екатеринбург — Москва

Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Екатеринбурга в Москву, экстренно сел в Казани. Причиной послужило срабатывание датчика утечки масла.

В Приволжской транспортной прокуратуре рассказали, что самолет сел в штатном режиме, передает «Интерфакс».

Пассажиры были направлены в стерильную зону. К ним был отправлен резервный борт.

По данным прокуратуры, самолет совершил посадку в Казани в 17:24 по московскому времени, на борту находились 123 пассажира и 10 членов экипажа.