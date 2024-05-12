В Петербурге арестовали водителя упавшего в Мойку автобуса

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал сроком на два месяца Рахматшоха Курбонова, который управлял автобусом, упавшим в реку Мойку с Поцелуева моста. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в своем telegram-канале.

Курбонов останется под стражей до 9 июля 2024 года. Суд принял такое решение в рамках рассмотрения вопроса о мере пресечения водителю автобуса. В процессе присутствовали переводчик и два защитника.

До этого стало известно, что суд приступил к процедуре избрания меры пресечения в отношении Курбонова. В ходе рассмотрения вопроса был изучен протокол допроса водителя. Курбонов раскаивается в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе.

Авария с рейсовым автобусом в Петербурге произошла 10 мая. Водитель не справился с управлением, поворачивая на Поцелуев мост с Большой Морской улицы, врезался в другую машину, пробил ограждение и упал в реку. Из 20 пассажиров, находившихся в салоне, выжили 13.

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Рената Валеева