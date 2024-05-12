В Печоре разобрали завалы после обрушения части пятиэтажного дома

Фото: взято с telegram-канала МЧС Республики Коми

Сотрудники МЧС завершили разбор завалов на месте частичного обрушения пятиэтажного дома в городе Печора в Республике Коми. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального управления ведомства.



Также завершены поисково-спасательные работы. По информации МЧС, в результате обрушения дома никто не пострадал.

Напомним, 11 мая в Печоре произошло частичное обрушение пятиэтажного здания, в котором находится общежитие. По прибытии на место сотрудники экстренных служб установили, что поврежденная часть здания нежилая.

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Рената Валеева