Спасатели пострадали при повторном обрушении многоэтажного дома в Белгороде
Три спасателя получили травмы различной степени при повторном обрушении здания в Белгороде.
Спасательные работы осложняются тем, что фрагменты конструкций нестабильны и могут обрушиться повторно. После каждого обрушения спасатели объявляют «минуту тишины», чтобы услышать пострадавших под завалами.
Поисково-спасательная операция продолжается.
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