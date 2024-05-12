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Происшествия

Спасатели пострадали при повторном обрушении многоэтажного дома в Белгороде

14:34, 12.05.2024

Три спасателя получили травмы различной степени при повторном обрушении здания в Белгороде.

Спасательные работы осложняются тем, что фрагменты конструкций нестабильны и могут обрушиться повторно. После каждого обрушения спасатели объявляют «минуту тишины», чтобы услышать пострадавших под завалами.

Поисково-спасательная операция продолжается.

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Происшествия

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