Новости спорта

12:31 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Российский нападающий Ничушкин прервал свою безголевую серию в НХЛ из 91 матча

11:47, 24.11.2019
Российский нападающий Ничушкин прервал свою безголевую серию в НХЛ из 91 матча
Фото: twitter.com/Avalanche

Российский нападающий клуба «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил одну из шайб своей команды в матче против «Торонто» (3:5).

Этот гол стал для форварда первым за последние матчи (91) с 4 марта 2016 года, проведенных в НХЛ. Его безголевая серия составила 19 часов и 5,5 минут.

Всего в нынешнем сезоне в активе Ничушкина 3(1+2) очка.

СпортХоккей
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров