Российский нападающий Ничушкин прервал свою безголевую серию в НХЛ из 91 матча

Российский нападающий клуба «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил одну из шайб своей команды в матче против «Торонто» (3:5).

Этот гол стал для форварда первым за последние матчи (91) с 4 марта 2016 года, проведенных в НХЛ. Его безголевая серия составила 19 часов и 5,5 минут.

Всего в нынешнем сезоне в активе Ничушкина 3(1+2) очка.