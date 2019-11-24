Мэр Тулуна, попавший в смертельную аварию, отказался от госпитализации

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Глава города Тулун Иркутской области Юрий Карих отказался от госпитализации после аварии, в которой погибла его жена. Сегодня утром он отправился в Тулун.

Врачи подозревали у Кариха инфаркт, в больнице предварительный диагноз не подтвердился. Чиновник прошел обследование, а утром покинул медучреждение.

«Он вчера вечером был обследован в больнице Черемхово. Инфаркт не подтвердился, остальные показатели в норме. Хотел ехать, но мы убедили его остаться в больнице на ночь. Утром он уехал в Тулун»,— цитирует «РИА Новости» слова мэра Черемхово Вадима Семенова.

Напомним, что авария с внедорожником мэра Тулуна произошла в субботу вечером. Жена Юрия Карих погибла на месте. По предварительным данным, автомобиль въехал в стоящий на обочине КАМАЗ.