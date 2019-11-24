Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла
В субботу в Иркутской области попал в ДТП авотмобиль мэра города Тулун Юрия Кариха. В результате аварии погибла его супруга.
«Автомобиль Кариха врезался в грузовик на трассе в Черемховском районе. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. В результате ДТП погибла его жена», — приводит ТАСС слова источника.
По предварительным данным, автомобиль въехал в стоящий на обочине КамАЗ, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Следственный комитет начал проверку обстоятельств аварии.Происшествия
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