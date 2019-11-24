Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла

В субботу в Иркутской области попал в ДТП авотмобиль мэра города Тулун Юрия Кариха. В результате аварии погибла его супруга.

«Автомобиль Кариха врезался в грузовик на трассе в Черемховском районе. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. В результате ДТП погибла его жена», — приводит ТАСС слова источника.

По предварительным данным, автомобиль въехал в стоящий на обочине КамАЗ, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Следственный комитет начал проверку обстоятельств аварии.