Шляхтин ушел в отставку с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин ушел с занимаемого поста. Об этом сообщил сам функционер.

«Сейчас я передал президиуму заявление об уходе в отставку. Сейчас президиум выбирает исполняющего обязанности. Все остальные вопросы будут рассматриваться в рабочей группе Олимпийского комитета России в понедельник и в среду в Минспорте», — сказал Шляхтин.

При этом он останется работать на должности министра спорта Самарской области.

Временно исполняющей обязанности президента ВФЛА назначена глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко. Сразу после этого российская прыгунья в высоту, трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене подвергла критике данное назначение.

Напомним, ранее независимый легкоатлетический дисциплинарный орган (Athletics Integrity Unit) временно отстранил Шляхтина за вмешательство в дело прыгуна в высоту Данила Лысенко.