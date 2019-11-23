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В Казани водитель Porshe Cayenne въехал в забор

20:38, 23.11.2019 1
В Казани водитель Porshe Cayenne въехал в забор

В ночь с пятницы на субботу в центре Казани белый Porshe Cayenne влетел в забор недалеко от Центрального стадиона. Водитель был трезв и не пострадал.

Автомобиль двигался по Кремлевской набережной от Саид-Галеева в сторону площади Тысячелетия, сообщает официальный аккаунт казанского полка ГИБДД.

Водитель пояснил, что не справился с управлением на высокой скорости. От сильного удара машина получила повреждения передней и боковой частей кузова.

ПроисшествияАвто Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:50
    1. жоржик. а хде тормозной путь?
    2. а может он не ехал тута, в сюда его приволокли и поставили в угол за беспримерное поведение?
    3. а может кто въехал сбежал, а ответы давал прохожий за х два панфурика тройного одеколону в будущем, когда в Казани начнётся его производство как в Омске?
    4. а может ...?
    5. жалко бибику такая новенькая и беленькая ...
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