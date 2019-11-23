В Казани водитель Porshe Cayenne въехал в забор

В ночь с пятницы на субботу в центре Казани белый Porshe Cayenne влетел в забор недалеко от Центрального стадиона. Водитель был трезв и не пострадал.

Автомобиль двигался по Кремлевской набережной от Саид-Галеева в сторону площади Тысячелетия, сообщает официальный аккаунт казанского полка ГИБДД.

Водитель пояснил, что не справился с управлением на высокой скорости. От сильного удара машина получила повреждения передней и боковой частей кузова.