В Казани водитель Porshe Cayenne въехал в забор
В ночь с пятницы на субботу в центре Казани белый Porshe Cayenne влетел в забор недалеко от Центрального стадиона. Водитель был трезв и не пострадал.
Автомобиль двигался по Кремлевской набережной от Саид-Галеева в сторону площади Тысячелетия, сообщает официальный аккаунт казанского полка ГИБДД.
Водитель пояснил, что не справился с управлением на высокой скорости. От сильного удара машина получила повреждения передней и боковой частей кузова.ПроисшествияАвто Татарстан
комментарии
2. а может он не ехал тута, в сюда его приволокли и поставили в угол за беспримерное поведение?
3. а может кто въехал сбежал, а ответы давал прохожий за х два панфурика тройного одеколону в будущем, когда в Казани начнётся его производство как в Омске?
4. а может ...?
5. жалко бибику такая новенькая и беленькая ...