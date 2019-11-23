Ветеринарная служба Татарстана не зарегистрировала ни одного случая тяжелых заболеваний животных

С начала года в Татарстане не зафиксировано ни одного случая опасной инфекции у животных. Начальник главного управления ветеринарии при кабмине РТ Алмаз Хисамутдинов оценил ситуацию как благополучную.

При этом он отметил, что в России зарегистрировано 118 очагов африканской чумы свиней, и 13 из них в ПФО. Инфекция регистрировалась в Ульяновской, Нижегородской и Саратовской областях, передает пресс-служба президента РТ. Для профилактики управление совместно с Россельхознадзором контролируют домашних свиней, диких кабанов и ввозимое в республике мясо.

По нодулярному дерматиту крупного рогатого скота в текущем году в России объявлены неблагополучными 30 пунктов, из них 10 — в Саратовской области. Борьба с этой инфекцией заключается в вакцинировании животных.