Александр Ерохин: «Во втором тайме немного расслабились, но Дзюба вовремя забил гол»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу над казанским «Рубином» (2:1).

«Непростой матч, самое главное — победили. Непростые погодные условия, поэтому рады, что забрали с выезда три очка и сохранили отрыв. Поле для такой погоды было достаточно неплохое. Конечно, подмерзшее, но в футбол, моментами, можно было играть

В первом тайме были моменты, может из-за этого во втором немного расслабились в начале, но вовремя забили гол и довели дело до победы.

Матчи сборных не сильно повлияли на сегодняшнюю игру, все вернулись с хорошим настроением, потому что решили задачу. Все на позитиве. Сейчас готовимся к «Лиону», важный матч, который станет определяющим», — передает слова Ерохина корреспондент «Реального времени».