«Рубин» дома проиграл «Зениту» и опустился на 15-е место в РПЛ

«Рубин» в домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) в упорной борьбе уступил питерскому «Зениту» (1:2).

Гости вышли вперед на 8-й минуте. После красиво разыгранной комбинации мяч в ворота «Рубина» забил Сердар Азмун. На перерыв команды ушли при минимальном счете в пользу «Зенита».

Второй тайм начался с преимуществом казанцев. Подопечные Шаронова неплохо созидали на половине поля питерцев, что принесло свои плоды на 66-й минуте встречи. Голевую атаку хорошим ударом замкнул Евгений Марков.

Забитый гол придал уверенности футболистам «Рубина» и они пошли вперед, но в итоге пропустили второй мяч от «Зенита». Дзюба получил дальнюю передачу от Караваева, обработал под удар и отправил снаряд в ворота — 1:2. Отыграться казанцы уже не успели.