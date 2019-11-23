Косторная выиграла Гран-при Японии, Загитова — третья

Российская фигуристка Алена Косторная стала победительницей заключительного этапа Гран-при в Японии.

Россиянка набрала за свое выступление 240 баллов. Олимпийская чемпионка Алина Загитова получила в итоговом протоколе этапа финишировала третьей, показав результат — 217,99 баллов. Второй стала японка Рика Кихира (231,84).

Таким образом, Косторная и Загитова обеспечили себе выход в финал Гран-при у женщин, куда ранее отобрались Анна Щербакова и Александра Трусова. Россиянки Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева выйти в финал не смогли.

NHK Trophy. 6-й этап Гран-при, Япония.

1. Алена Косторная (Россия) — 240,00

2. Рика Кихира (Япония) — 231,84

3. Алина Загитова (Россия) — 217,99

4. Юхана Йокои (Япония) — 189,54

5. Мако Ямашита (Япония) — 189,25

