Косторная выиграла Гран-при Японии, Загитова — третья
Российская фигуристка Алена Косторная стала победительницей заключительного этапа Гран-при в Японии.
Россиянка набрала за свое выступление 240 баллов. Олимпийская чемпионка Алина Загитова получила в итоговом протоколе этапа финишировала третьей, показав результат — 217,99 баллов. Второй стала японка Рика Кихира (231,84).
Таким образом, Косторная и Загитова обеспечили себе выход в финал Гран-при у женщин, куда ранее отобрались Анна Щербакова и Александра Трусова. Россиянки Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева выйти в финал не смогли.
NHK Trophy. 6-й этап Гран-при, Япония.
1. Алена Косторная (Россия) — 240,00
2. Рика Кихира (Япония) — 231,84
3. Алина Загитова (Россия) — 217,99
4. Юхана Йокои (Япония) — 189,54
5. Мако Ямашита (Япония) — 189,25
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