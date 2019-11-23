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В филиале ТИСБИ в Челнах эвакуировали больше 140 студентов

08:35, 23.11.2019
В филиале ТИСБИ в Челнах эвакуировали больше 140 студентов
Фото: wikipedia.org Georg Pik

В Набережных Челнах более 140 человек эвакуировали из здания филиала Университета управления ТИСБИ. Причиной стала хулиганская выходка двух студентов.

Они распылили в коридоре неизвестное вещество, на которое сработали датчики. К зданию приехали пять пожарных машин. Занятия прервали, а более 140 студентов эвакуировали.

Как передают «Челнинские известия», администрация уже решает вопрос об отчислении студентов.

Ранее в начале ноября в Казани из-за короткого замыкания светильника в здании института международных отношений КФУ повалил дым. В результате пришлось эвакуировать из института 28 человек.

Происшествия Татарстан
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