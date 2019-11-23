«Синтез» в гостях разгромил подмосковный «Штурм-2002»

«Синтез» в рамках регулярного чемпионата России по водному поло в первом матче 8-го тура обыграл подмосковный «Штурм-2002» (19:7).

Казанцы быстро повели в счете благодаря голам Артема Одинцова и Аделя Латыпова, реализовавшего большинство. Почти тут же гости отыгрались, но первая четверть игры осталась за гостями — 4:2.

Вторая и третья восьмиминутки матча стали решающими. Отрыв казанцев в счете достиг двухзначного показателя — 15:5. После этого ватерполисты «Синтеза» легко довели встречу до победы.

Сегодня в 12.00 по мск команды проведут ответную игру.