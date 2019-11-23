Новости спорта

09:12 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Синтез» в гостях разгромил подмосковный «Штурм-2002»

08:13, 23.11.2019
«Синтез» в гостях разгромил подмосковный «Штурм-2002»
Фото: sintez-kazan.ru

«Синтез» в рамках регулярного чемпионата России по водному поло в первом матче 8-го тура обыграл подмосковный «Штурм-2002» (19:7).

Казанцы быстро повели в счете благодаря голам Артема Одинцова и Аделя Латыпова, реализовавшего большинство. Почти тут же гости отыгрались, но первая четверть игры осталась за гостями — 4:2.

Вторая и третья восьмиминутки матча стали решающими. Отрыв казанцев в счете достиг двухзначного показателя — 15:5. После этого ватерполисты «Синтеза» легко довели встречу до победы.

Сегодня в 12.00 по мск команды проведут ответную игру.

СпортВодные виды спорта Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров