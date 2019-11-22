Во Владимирской области вновь прошли протесты против строительства платной трассы Москва — Казань

Жители Владимирской области провели пикеты против строительства платной трассы между Москвой и Казанью. Активисты приехали к зданиям районных администраций и приемной премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Мне хотелось бы, чтобы нас услышали — жителей Занинки, Гридино, Радужного. Два дня мы, честно, не спали-не ели с мужем вместе. Мы — не против самой трассы Москва — Казань, мы против той трассировки, которая есть на данный момент, чтобы эта трассировка не затрагивала наши деревни», — цитирует «Владимирская газета» обращение жительницы деревни Верхняя Занинка Судогодского района.

Жители недовольны тем, что трасса будет проходить около их домов.

30 ноября в Гридино планируют провести акцию против трассы Москва — Казань. По данным «ТВ Миг», на первом митинге собрались более 200 человек

Ранее сообщалось, что строительство платной трассы начнется уже в 2020 году. Первый этап свяжет Москву и Владимир.

