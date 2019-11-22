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«Нефтехимик» потерпел четвертое поражение подряд

21:31, 22.11.2019
«Нефтехимик» потерпел четвертое поражение подряд
Фото: hcnh.ru

«Нефтехимик» в домашнем матче регулярного первенства КХЛ уступил китайской команде «Куньлунь» (0:2).

Обе шайбы в игре были заброшены в заключительном периоде. Точными бросками отметились Палола и Крэкнелл.

Таким образом, «Нефтехимик» довел свою серию из поражений до четырех матчей подряд.

«Нефтехимик» — «Куньлунь Ред Стар» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы:
0:1 — Палола (Хант, Уэрек, 42:17)
0:2 — Крэкнелл (Миллер, 49:52)

СпортХоккей Татарстан
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