«Нефтехимик» потерпел четвертое поражение подряд
«Нефтехимик» в домашнем матче регулярного первенства КХЛ уступил китайской команде «Куньлунь» (0:2).
Обе шайбы в игре были заброшены в заключительном периоде. Точными бросками отметились Палола и Крэкнелл.
Таким образом, «Нефтехимик» довел свою серию из поражений до четырех матчей подряд.
«Нефтехимик» — «Куньлунь Ред Стар» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы:
0:1 — Палола (Хант, Уэрек, 42:17)
0:2 — Крэкнелл (Миллер, 49:52)
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