Власти Зимбабве назовут улицу в столице страны в честь Брежнева

Правительство Зимбабве утвердило серию переименований улиц и зданий в столице страны Хараре. Одна из них получит название авеню Леонида Брежнева.

Также улицы города получат имена лидера кубинской революции Фиделя Кастро и первого президента Анголы Агостиньо Нето, сообщает «Би-би-си». В честь действующего президента Зимбабве Эммерсон Мнангагва будут переименованы 10 улиц в различных городах страны.

Представитель кабинета министров страны Мангалисо Ндлову подчеркнул, что улицы, названия которых планируется сменить отражают колониальное прошлое Зимбабве. Новые имена даются в честь героев.

Напомним, что 22 ноября 1982 года, спустя неделю после смерти генсека, имя Брежнев было присвоено Набережным Челнам. Под этим именем автоград прожил только 6 лет.