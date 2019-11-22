Божович рассказал, как подсказывал тренерам «Крыльев» во время своей дисквалификации

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о том, как приходилось руководить командой во время его дисквалификации, а также поделился ожиданиями от концовки первой части чемпионата РПЛ.

— Было странное чувство. Ты рядом с командой, но смотришь игру как болельщик. В моем штабе опытные помощники, которые справились с этой ситуацией. Мы были на связи.

— Как вы действовали в экстренных ситуациях во время игры? Или как проводили замены?

— Я отправлял СМС.

— Как оцените этот трехматчевый отрезок — матчи с «Зенитом», «Рубином» и «Спартаком»?

— Могу сказать, что в каждом из этих матчей второй тайм мы проводили лучше, выглядели неплохо. В игре со «Спартаком» мы рано пропустили. В этой встрече мы могли зацепиться за что-то большее. В матче с «Рубином» нам не хватило удачи. Мы создавали моменты, но не смогли забить. «Зенит» у нас выиграл заслуженно, но и в этой игре мы могли сравнять счет.

— В игре с «Зенитом» все решил класс игроков?

— Класс игроков, наши ошибки. Когда допускаешь ошибку в матче с таким серьезным соперником, это заканчивается плохо.

— «Крылья Советов» сыграли в пять защитников в игре со «Спартаком». Почему была выбрана такая схема?

— Мы хотели посмотреть, как выглядят во взаимодействии Бурлак и Лысцов. Считаю, что они сыграли довольно неплохо. Да, была ошибка в самом начале матча, но в целом проблематичных ситуаций не было. Защитники показали, что мы можем на них рассчитывать, что они находятся в хорошем физическом состоянии.

— Какая ситуация в команде сейчас с травмированными игроками — Паулом Антоном и Дмитрием Комбаровым?

— Думаю, что этот футбольный год для них закончен, но к тренировочным сборам они должны вернуться.

— Насколько сложно вам приходится работать в связи с постоянной ротацией игроков?

— Все игроки — профессионалы, отлично подстраиваются и понимают, чего от них требуют в той или иной ситуации. Жалею только о том, что у нас нет большого запаса очков, чтобы была возможность давать больше шансов местным игрокам.

— За счет чего ЦСКА удается достигать результата, ведь у них также хватает проблем?

— Это большой клуб, в котором есть хороший футбольный хозяин, принимающий решения. Командой руководит тренер, который уже давно работает в России. В ЦСКА подобрался хороший состав молодых футболистов. Им дают много шансов. Молодые игроки не могут играть хорошо постоянно, поэтому случаются разные результаты. Но у ЦСКА все равно сильный состав, они могут обыграть любую российскую команду.

— Два заключительных матча «Крылья Советов» проведут в Самаре. Насколько это важно перед зимней паузой?

— Домашние матчи очень важны, потому что поддержка болельщиков хорошо влияет на команду. Это важные матчи для нашего турнирного положения. Надеюсь, что погода будет не слишком холодной и на стадион поддержать нас придет как можно больше людей.