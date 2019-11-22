Источник: задержанный в Татарстане исламист вел деятельность не в республике

В Татарстане задержали только одного из девяти сторонников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ), готовивших почву для свержения власти. Об этом «Реальному времени» сообщил источник, близкий с ФСБ.

Отмечается, что задержанный вел деятельность не в Татарстане, а был в РТ проездом. Сейчас его этапировали в Тюменскую область, где и ведется дело.

Напомним, ФСБ сообщило, что всего было задержано два главаря и семь участников группировки, спецоперация помимо Татарстана прошла в Москве и Тюменской области. Задержанные осуществляли деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и направленную на свержение насильственным путем действующей власти.

