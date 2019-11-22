Олег Тиньков обвинил Сбербанк в плагиате

Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков обвинил Сбербанк в плагиате.

По его словам, в его банке первыми придумали сторис, доставку карт в день заказа, а также кожаные картхолдеры, а Сбербанк все это скопировал. Также он обвинил конкурента в переманивании сотрудников и схожести приложений.

«#Сбербанк — хватит копировать и завидовать и подло хантить! Дальше все равно действовать будем МЫ #Тинькофф ... Аннушка уже пролила масло», — заключил бизнесмен.

Однако в комментариях под своим постом Тиньков добавил, что у него нет претензии к президенту Сбербанка Герману Грефу. «Это его «великие» и типа «прокаченные» менеджеры, которые его подставляют...» — написал он.

Отметим, сегодня в вышедшем интервью Forbes Герман Греф заявил, что «Тинькофф банк» является конкурентом Сбербанка, однако у них «зарождающаяся экосистема». «Непонятно, удастся ли им реализовать эту стратегию, но как банк они хорошо работают», — сказал Греф.

Ранее сообщалось, что Сбербанк продаст «золотую акцию» компании «Яндекс» за 1 евро.