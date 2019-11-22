На журфак МГУ прорвался посторонний мужчина с ножом
В Москве задержали мужчину с ножом, прорвавшегося на лекцию к студентам. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Сообщается, что инцидент произошел на журфаке. Неизвестный мужчина прошел в аудиторию и сел слушать лекцию. Он вел себя странно, на каждой руке у него было по паре часов.
Бдительный охранник вызвал охрану. Во время обыска у мужчины нашли нож. Мужчина не является студентом, но он объяснил, что пришел учиться.
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