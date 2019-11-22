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На журфак МГУ прорвался посторонний мужчина с ножом

13:00, 22.11.2019
На журфак МГУ прорвался посторонний мужчина с ножом
Фото: pixabay.com

В Москве задержали мужчину с ножом, прорвавшегося на лекцию к студентам. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Сообщается, что инцидент произошел на журфаке. Неизвестный мужчина прошел в аудиторию и сел слушать лекцию. Он вел себя странно, на каждой руке у него было по паре часов.

Бдительный охранник вызвал охрану. Во время обыска у мужчины нашли нож. Мужчина не является студентом, но он объяснил, что пришел учиться.

Ранее Россию потрясла трагедия в Нарьян-Маре, где мужчина с ножом проник в детский сад и убил ребенка.

Общество
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