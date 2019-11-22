ЦБ отозвал лицензию у «Кредпромбанка» и РНКО «Вест»

Банк России с 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Кредпромбанка» из Ярославля и у Расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Вест».

«Кредпромбанк», по данным ЦБ, допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Организация представляла недостоверные сведения по операциям, проводила сомнительные транзитные операции, в том числе связанные с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием. «Кредпромбанк» является участником системы страхования вкладов и на 1 ноября занимал 344-е место в банковской системе РФ. В банке назначена временная администрация.

Что касается Расчетной небанковской кредитной организации «Вест», то у нее нашли аналогичные «Кредпромбанку» нарушения. Организация не является участником системы страхования вкладов и на 1 ноября занимала 443-е место в банковской системе РФ.

Напомним, что неделю назад ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест».