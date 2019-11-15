ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Банк России с 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Кредитинвест» из Дагестана.

По данным ЦБ, он нарушал законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация также представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию и проводила сомнительные трансграничные операции.

Банк является участником системы страхования вкладов, на 1 ноября он занимал 386-е место в банковской системе РФ.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка». Банк также нарушал законодательство об отмывании доходов, проводил сомнительные операции с валютой, занижал величину необходимых резервов и нарушал другие законы о банковской деятельности.

