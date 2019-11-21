Ученые добились от искусственного интеллекта почти 100-процентного предсказания эпилептического припадка

Исследователи из Университета штата Луизиана научили искусственный интеллект предсказывать эпилептический припадок с точностью до 99,6%. Система может определять припадок за час до его наступления.

Прогнозировать его система может при доступе к данным электроэнцефалограммы (ЭЭГ), передает пресс-служба университета. Эти данные собираются специализированными датчиками, которые крепятся к голове пациента.

Потом информация передается на электронный анализатор, который и работает для предсказывания припадков. Аппарат работает на основе искусственного интеллекта. Ученые тренировали его на большом количестве данных других электроэнцефалограмм. Благодаря этой тренировке компьютер смоделировал «поведение» мозга эпилептика. Обработав данные, ИИ предупреждает пациента о припадке.

Разработчики проанализировали систему на 22 пациентах детской больницы Бостона. Специалисты смогли добиться точности в 99,6%.

Ранее подобную систему представили и в Татарстане. Ученые из Иннополиса также стали предсказывать приступы эпилепсии при помощи компьютера.