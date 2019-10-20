Ученые Иннополиса научились предсказывать приступы эпилепсии — видео

Фото: скриншот

Ученые Иннополиса разработали программу, которая может предсказывать приступы эпилепсии, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Программа представляет собой код, который просчитывает связь между двумя процессами и переход от простого состояния к возбужденному. Анализируя полученные данные, можно спрогнозировать приступ.

Искусственно нейронные сети связывают состояние, которое регистрирует один сигнал, с состоянием, зарегистрированным другим сигналом.

Что за сигналы, рассказал профессор Лаборатории нейронауки и когнитивных технологий Александр Храм — в процессе участвуют две области головного мозга, каждая из них функционирует по отдельности, но при их синхронизации возникает эпилептический разряд. Предсказать приступ — задача разработки.

Зарубежные эксперты увидели в разработке большой потенциал. Метод, придуманный учеными Иннополиса, может помочь в создании средств по предотвращению приступа.