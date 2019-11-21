Экипаж самолета «Уральских авиалиний», который экстренно сел в кукурузном поле, посетил стенд Татарстана

Фото: Пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Ленар Сафин встретились с экипажем самолета, благодаря которому 15 августа авиалайнер благополучно приземлился на кукурузном поле. Экипаж посетил стенд Татарстана на форуме «Транспорт России».

Во время мероприятия экипажу «Уральских авиалиний» вручили государственные награды России.

Напомним, что капитан воздушного судна Дамир Юсупов и его экипаж посадили самолет с отказавшими двигателями и убранными шасси через несколько минут после взлета. 226 пассажиров, семь членов экипажа остались живы. Экипажу аварийно севшего в кукурузном поле А321 вручили ключи от квартир.