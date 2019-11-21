В Татарстане мужчины разбили камеру ГИБДД за надоевшие штрафы

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В Тукаевском районе Татарстана судят двоих мужчин, которые разбили лопатой установленный на обочине аппарат фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения и напали на автомобиль ГИБДД, в котором находился инспектор.

Случай произошел 19 сентября на 25-м километре трассы Набережные Челны — Сарманово. Около обеда на трассе появились двое мужчин с лопатой. Инспектор предположил, что те идут к автобусной остановке. Однако мужчины решили атаковать: со словами «крыса» они сначала разбили лопатой лобовое стекло автомобиля ГИБДД, распылили в нем огнетушитель, а затем разгромили той же лопатой камеру на обочине. После этого оба сбежали с места происшествия, сообщает издание «Челниские известия».

На суде мужчины объяснили поступок тем, что им надоели штрафы. На момент совершения преступления они ехали из Бавлов, выпивая по дороге. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее в России предложили увеличить штрафы за хулиганство в пять раз.