В России предложили увеличить штрафы за хулиганство в пять раз

Правительство подготовило предварительный вариант нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В нем увеличиваются штрафы за некоторые правонарушения в несколько раз.

Так, штраф за мелкое хулиганство может вырасти с 500–1000 рублей до 3000–5000 рублей, за хулиганство, сопряженное с неповиновением представителю власти, — до 5000–10000 руб. Также к хулиганству теперь могут причислить и отправление естественных потребностей в общественном месте.

Кроме того, может появиться штраф за выгул в общественном месте собак опасной породы без намордника в размере 3000–5000 рублей, передают «Ведомости».

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев запретил министерствам инициировать изменения в действующий Кодекс об административных правонарушениях на время подготовки его новой версии.

Новый кодекс об административных правонарушениях планируется ввести в действие с 1 января 2021 года в России.