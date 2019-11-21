СМИ сообщили об улучшения самочувствия Анастасии Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк после операции по удалению опухоли почувствовала себя лучше. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета «Комсомольская правда».

По данным издания, у актрисы нормализовалось состояние, исчезли головные боли, улучшилось зрение. Появилась перспектива полного выздоровления. Врачи смогли удалить опухоль, не задев здоровые клетки.

Заворотнюк все еще находится в реабилитационном центре. За время лечения она поправилась, но сейчас лишний вес начинает уходить.

Напомним, что 48-летняя актриса борется с раком головного мозга. Близкие Заворотнюк отказываются комментировать ее состояние. О здоровье актрисы известно только по сообщениям СМИ.