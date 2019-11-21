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СМИ сообщили об улучшения самочувствия Анастасии Заворотнюк

08:34, 21.11.2019
СМИ сообщили об улучшения самочувствия Анастасии Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Актриса Анастасия Заворотнюк после операции по удалению опухоли почувствовала себя лучше. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета «Комсомольская правда».

По данным издания, у актрисы нормализовалось состояние, исчезли головные боли, улучшилось зрение. Появилась перспектива полного выздоровления. Врачи смогли удалить опухоль, не задев здоровые клетки.

Заворотнюк все еще находится в реабилитационном центре. За время лечения она поправилась, но сейчас лишний вес начинает уходить.

Напомним, что 48-летняя актриса борется с раком головного мозга. Близкие Заворотнюк отказываются комментировать ее состояние. О здоровье актрисы известно только по сообщениям СМИ.

Общество
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