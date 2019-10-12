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Близкие Анастасии Заворотнюк опровергли слухи об ухудшении ее состояния

05:33, 12.10.2019
Близкие Анастасии Заворотнюк опровергли слухи об ухудшении ее состояния
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в «Инстаграме» появилась запись, опровергающая опубликованное в пятницу телеграм-каналом Mash сообщение о том, что артистка впала в состояние глубокого угнетения сознания и не реагирует на окружающую обстановку.

«Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса — снова за гранью добра и зла. Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это неправда!!!» — ответила семья Анастасии.

Сейчас 48-летняя актриса борется с раком головного мозга. По некоторым данным, этот диагноз поставили Заворотнюк еще в апреле. В Германии ей сделали первую операцию, а недавно артистка перенесла второе хирургическое вмешательство уже Москве.

Ранее дочь актрисы попросила СМИ «оставить ее в покое».

ОбществоКультура
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