Близкие Анастасии Заворотнюк опровергли слухи об ухудшении ее состояния

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в «Инстаграме» появилась запись, опровергающая опубликованное в пятницу телеграм-каналом Mash сообщение о том, что артистка впала в состояние глубокого угнетения сознания и не реагирует на окружающую обстановку.

«Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса — снова за гранью добра и зла. Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это неправда!!!» — ответила семья Анастасии.

Сейчас 48-летняя актриса борется с раком головного мозга. По некоторым данным, этот диагноз поставили Заворотнюк еще в апреле. В Германии ей сделали первую операцию, а недавно артистка перенесла второе хирургическое вмешательство уже Москве.

Ранее дочь актрисы попросила СМИ «оставить ее в покое».