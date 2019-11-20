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С начала года в Татарстан 14 раз пытались ввезти кораллы

23:58, 20.11.2019
С начала года в Татарстан 14 раз пытались ввезти кораллы
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Татарстанские таможенники с начала года обнаружили 14 случаев провоза кораллов в аэропорту Казани. В большинстве случаев кораллы ввозили из китайского города Санья.

«Ввоз объектов, подпадающих под действие Конвенции (СИТЕС), возможен только при наличии разрешительных документов», — приводит пресс-служба татарстанской таможни начальника таможенного поста аэропорта Мирзанура Гараева.

Все обнаруженные кораллы эксперты идентифицировали как Мадрепоровые, все виды которого являются объектами, защищаемыми Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Все нарушители должны будут заплатить штраф. Кроме того, таможня конфискует кораллы.

Общество Татарстан
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