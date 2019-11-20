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Кубок Европы. УНИКС дома потерпел поражение от французского «Нантера»

21:28, 20.11.2019
Кубок Европы. УНИКС дома потерпел поражение от французского «Нантера»
Фото: eurocupbasketball.com

УНИКС в матче группового этапа Кубка Европы дома потерпел поражение от французского «Нантера» (72:79).

Казанцы уверенно начали встречу, но крупно уступили во второй четверти, позволив сопернику выйти вперед в счете. В результате французы смогли удержать свое преимущество до конца матча.

Самым результативным в составе казанской команды стал Эррик Макколлум, набравший 17 очков.

УНИКС (Россия) — «Нантер» (Франция) — 72:79 (24:13, 12:29, 19:22, 17:15).

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