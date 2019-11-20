В Татарстане отремонтировали школу без учеников — видео

В Агрызском районе РТ пустует школа, еще недавно попавшая под программу капитального ремонта. В том же сельском поселении стоит переполненная деревянная школа, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Здание школы в Кудашево закрыто уже второй год из-за отсутствия учеников. На его ремонт ушло около 12 млн рублей. Теперь дети вынуждены проходить 18 км, чтобы попасть в школу в соседней деревне.

При этом в соседнем Биктово обратная проблема — там детям приходится посещать школу, построенную в 1930 году. Деревянное здание давно не ремонтировалось.

В администрации района объясняют, что ремонт в кудашевской школе проводился пять лет назад, когда там учились 16 детей.