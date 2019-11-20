Крупнейшая пробка в Казани достигла 4,1 километра

В среду вечером максимальная загруженность дорог в Казани составила 8 баллов. Самая длинная пробка растянулась на 4,1 км

Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», самым длинным затором стал участок проспекта Победы и улицы Арбузова. Пик пробки пришелся на 18:14, а всего она продержалась 1 час 30 минут. Проблемы с трафиком наблюдались от улицы Академика Глушко до Сибирского тракта.

Среди самых крупных также пробки на проспекте Фатыха Амирхана (3 км), Сибирском тракте и улице Ершова (3 км), улице Мира (2,8 км), улицах Даурской и Хади Такташа (2,3 км).