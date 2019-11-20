ФСБ задержала военного по подозрению в шпионаже в пользу Украины

В ФСБ сообщили о задержании военнослужащего в Ростовской области. Его подозревают в госизмене.

Спецслужба считает, что военный шпионил в пользу Украины. По предварительным данным, задержанный «целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», подчеркнули в ФСБ, передает «РИА Новости».

Напомним, в декабре 2018-го ФСБ задержала гражданина США Пола Уилана, которого также обвинили в шпионаже.

