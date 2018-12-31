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Происшествия

В Москве задержали гражданина США по подозрению в шпионаже

11:57, 31.12.2018
В Москве задержали гражданина США по подозрению в шпионаже
Фото: en.wikipedia.org / Андрей Стенин

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 28 декабря в Москве американского гражданина Пола Уилана при проведении шпионской акции.

Против американца уже возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж», сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Другие подробности не приводятся.

Ранее ФСБ выдворила из России агента Службы безопасности Украины по подозрению в шпионаже.

Происшествия
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