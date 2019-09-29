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Кудрин заявил, что нацпроекты не всегда могут достигать цели

15:14, 29.09.2019
Кудрин заявил, что нацпроекты не всегда могут достигать цели
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что национальные проекты могут решать локальные проблемы, но при этом не не всегда достигнут установленных показателей.

Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», пишет «РИА Новости». Ее полная версия выйдет сегодня в 22:00.

Ранее Кудрин выразил мнение, что денег, которые планируется вложить в реализацию национальных проектов, не хватит, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%. Он привел в пример различные исследования, которые оценивают прибавку к экономическому росту от нацпроектов в 0,1—0,6% ВВП.

Также глава Счетной палата рассказывал, что не все регионы готовы исполнить обязательства по нацпроектам. Только 11 процентов субъектов РФ считают цели выполнимыми

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