Кудрин заявил, что нацпроекты не всегда могут достигать цели

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что национальные проекты могут решать локальные проблемы, но при этом не не всегда достигнут установленных показателей.

Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», пишет «РИА Новости». Ее полная версия выйдет сегодня в 22:00.

Ранее Кудрин выразил мнение, что денег, которые планируется вложить в реализацию национальных проектов, не хватит, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%. Он привел в пример различные исследования, которые оценивают прибавку к экономическому росту от нацпроектов в 0,1—0,6% ВВП.

Также глава Счетной палата рассказывал, что не все регионы готовы исполнить обязательства по нацпроектам. Только 11 процентов субъектов РФ считают цели выполнимыми