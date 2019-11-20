Авторы «Джокера» снимут продолжение картины
Warner Bros планирует снять сиквел «Джокера». Главную роль должен вновь сыграть Хоакин Феникс.
На сегодня идут переговоры с режиссером Тоддом Филлипсом, сообщает The Hollywood Reporter. Он должен выступить не только постановщиком, но и соавтором сценария. Также над сценарием будет работать Скотт Сильвер.
Студия Warner Bros и представители Филлипса пока не комментировали эту информацию.
Ранее «Джокер» выдвинули на Оскар в 16 номинациях. Напомним, что в России собираются снять комедию о клоунах, выступающих в костюмах Джокера и Бэтмена. Съемки пройдут в Нижнем Новгороде.ОбществоКультура
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