Авторы «Джокера» снимут продолжение картины

Warner Bros планирует снять сиквел «Джокера». Главную роль должен вновь сыграть Хоакин Феникс.

На сегодня идут переговоры с режиссером Тоддом Филлипсом, сообщает The Hollywood Reporter. Он должен выступить не только постановщиком, но и соавтором сценария. Также над сценарием будет работать Скотт Сильвер.

Студия Warner Bros и представители Филлипса пока не комментировали эту информацию.

Ранее «Джокер» выдвинули на Оскар в 16 номинациях. Напомним, что в России собираются снять комедию о клоунах, выступающих в костюмах Джокера и Бэтмена. Съемки пройдут в Нижнем Новгороде.