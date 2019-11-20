Новости общества

18:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Авторы «Джокера» снимут продолжение картины

18:11, 20.11.2019
Авторы «Джокера» снимут продолжение картины
Фото: youtube.com / скриншот

Warner Bros планирует снять сиквел «Джокера». Главную роль должен вновь сыграть Хоакин Феникс.

На сегодня идут переговоры с режиссером Тоддом Филлипсом, сообщает The Hollywood Reporter. Он должен выступить не только постановщиком, но и соавтором сценария. Также над сценарием будет работать Скотт Сильвер.

Студия Warner Bros и представители Филлипса пока не комментировали эту информацию.

Ранее «Джокер» выдвинули на Оскар в 16 номинациях. Напомним, что в России собираются снять комедию о клоунах, выступающих в костюмах Джокера и Бэтмена. Съемки пройдут в Нижнем Новгороде.

ОбществоКультура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров