Российский режиссер планирует снять семейную комедию про клоунов в костюмах Джокера и Бэтмена

Режиссер Эдуард Бордуков планирует снять фильм «Бумажные клоуны», в котором будет рассказываться о молодых актерах — аниматорах, вынужденных наряжаться в костюмы Бэтмена и Джокера.

«Мы выяснили, что Джокер сейчас — культовый герой в России, ему, к примеру, посвящена группа «ВКонтакте», в которой состоят почти 3 млн человек. Фильм с одноименным названием бьет рекорды по кассовым сборам. Но сразу хотел бы развеять страхи: мы не будем снимать русскую историю про Джокера», — рассказал Бордуков.

Он подчеркнул, что хотел бы с юмором и иронией рассказать про эпоху супергероев. Съемки пройдут в Нижнем Новгороде.

Глава Департамента кинематографии Министерства культуры РФ Ольга Любимова полюбопытствовала, не будет ли у создателей фильма проблем с авторскими правами при использовании образов героев комиксов. Бордуков рассказал, что артисты будут в нарядах, похожих на костюмы Джокера и Бэтмена, «насколько это будет возможно с юридической точки зрения». Однако не исключен и тот вариант, что при возникновении проблем героев заменят, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что студия Warner Bros. выдвинула картину Тодда Филлипса «Джокер» на премию «Оскар». Заявки поданы в 16 номинациях.

